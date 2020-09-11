台中巨蛋啟動招商！台中市政府11日舉行「台中市巨蛋體育館民間營運投資案促參投資座談會」，包括統一企業集團、陸府建設、經營高雄巨蛋的凱格大巨蛋、經營台中洲際棒球場的午資開發公司等多家業者到場聆聽，並對投資案展現興趣或提出建言，台中巨蛋預定今年底辦理公告上網招商作業。

台中巨蛋由市府投入總經費65億元，在第14期市地重劃區「文中小6」用地，將興建可容納1.55萬觀眾席以上的多功能體育館，可提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球；另還包括擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊及跆拳道等國際級技擊類運動的專業運動賽事場地，可作為大型展演、展覽及藝文交流活動的多元場域，讓大型賽事表演，優先選擇台中。 台中市建設局副局長陳永欣表示，台中巨蛋預定明年10月工程發包，預計2022年6月動工興建。

台中巨蛋主要設施，包括主場館、副場館、附屬設施及停車場，未來委外經營年限50年，可再優先定約一次20年，合計長達70年。其中，巨蛋體育館的主體事業，屬於興建移轉（OT）案，業者期初投資額，不得少於2億元（含稅，但不含土地租金及權利金）。

至於台中巨蛋的附屬事業，屬於興建營運移轉（BOT）案，業者期初投資金額，不得低於50億元（含稅，但不含土地租金及權利金）。

台中市政府11日在長榮桂冠酒店，舉辦台中場的台中巨蛋投資座談會，包括統一企業集團、陸府建設、國介企業、誠品生活、凱格大巨蛋、午資開發公司，及朝馬國民運動中心等具代表性廠商均出席座談。

管理高雄巨蛋的凱格大巨蛋館長蕭雅君，在會中針對營運特殊規範中「每年免費提供場地供市府辦活動」一案，期盼市府放寬廠商使用場館的例假日天數；此外，凱格也提出期初投資金額，應定義項目及規格等建言。

營運台中洲際棒球場的午資開發總經理李勳欽表示，午資與市府以帶動地方經濟成長為目標，期待台中市巨蛋開工營運後，對周邊造成「集市效應」。對於台中巨蛋周邊公路交通便利，他建議市府進一步強化大眾運輸系統及中長期規劃周邊交通路網。

台中市運動局長李昱叡、台中市都發局長黃文彬，及台中市建設局長陳大田等人聯袂出席投資座談會。針對廠商建議，李昱叡強調，與會廠商所提出的投資名目定義、交通運輸規劃等，市府不僅將審慎納入評估，也將更細緻呈現於投資資訊手冊，作為後續招商作業參考。

黃文彬指出，未來台中巨蛋體育館設計重任，將委由建築師隈研吾建築都市設計事務所與台灣九典聯合建築師事務所共同攜手合作，設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，生生不息。

陳大田指出，台中有許多大型建設陸續啟動，台中巨蛋也將動工，由跨局處與業界專業團隊陸續接力完成，市府期待與優質建築師、設計師一同合作，打造最好的運動場館，創造台中城市亮點。

李昱叡強調，運動局現正依促參法規定，委由十方都市顧問團隊辦理招商作業，9月4日已在台北福華飯店舉辦座談會，吸引包括台壽保、新光三越、潤泰集團、秀泰影城、微風廣場、喜滿客影城、凱格大巨蛋及環球購物中心等廠商參加，並提供許多建議，市府綜合整理後，納入台中場座談會的說明內容。

(工商 )