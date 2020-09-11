中印爆發陸上邊境衝突後，外界傳出印度海軍也在安達曼-尼科巴群島（Andaman & Nicobar Islands）附近部署前線戰艦麻，監控中國海軍從麻六甲海峽進出印度洋的各種行動，企圖將軍事較量延伸至印度洋。但美媒近日就對中印海軍力量進行分析，發現兩國海軍力量有四大懸殊差距。

據美國《海軍技術》網站在9月9日的文章指出中印四大懸殊差距：

1.兵員，中國勝過印度。截至2019年6月，印度海軍擁有超過67,000名現役人員，中國海軍則超過235,000人，兩者差距逾16萬人。

2.潛艇，中國更強大。中國擁有70多艘潛艇，印度僅約20艘潛艇。中國的094核潛艇有6艘，載有巨浪-2潛射洲際導彈。而印度海軍只有一艘彈道導彈核潛艇。

3.航空母艦，中國航母艦載機更多。中國目前有兩艘航母，而印度只有一艘。

4.海軍航空兵，印度缺乏足夠的戰鬥機。中國海軍航空兵部隊裝備有殲-10、殲-11戰鬥機，它們都攜帶有PL-8和PL-12空對空導彈。而印度海軍僅有16架米格-29K戰鬥機堪用。

(中時新聞網)