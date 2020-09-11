證交所表示，本國及第一上市公司分別計868家及78家，除康友-KY（6452）因故未如期申報外，其餘945家已完成申報作業。8月全體上市公司營收2.81兆元，年增1.95％，累計前8月營收總計20.32兆元，年減1.82％。

證交所指出，8月全體上市公司營收成長共449家，衰退共496家；累計前8月營收成長共376家，衰退公司共569家。

全體上市公司8月當月營收成長主要產業為：建材營造業、半導體業及電腦及週邊設備業，衰退主要產業為：油電燃氣業、觀光事業及航運業；累計前8月營收成長前三名產業為：半導體業、建材營造業及電子通路業，衰退前三名產業為：觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業。

證交所表示，8月建材營造業因個別公司新建案完工交屋，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，電腦及週邊設備業因遠距辦公教學、宅娛樂商機需求提升，帶動筆電出貨暢旺，故營收呈現年成長；8月油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，觀光事業及航運業受疫情影響，團體旅遊及航班需求減少，致呈現年減。

半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，建材營造業因個別公司出售房地及新建案完工交屋，電子通路業受惠筆電、伺服器及5G等相關零組件出貨挹注，故累計前8月營收成長；而觀光事業受疫情影響，團體旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌，紡織纖維業受疫情影響，終端客戶需求減少，加上個別公司因油價下跌，產品價格下跌，致累計前8月營收衰退。

(工商 )