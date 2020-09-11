唐禹哲在三立《我的青春沒在怕》劇中對蔡黃汝隱瞞真實身份，被欺騙的蔡黃汝無法原諒他，原本甜蜜的兩人，一夕間變陌生人。聊到劇情，蔡黃汝說感情中信任最重要，沒什麼不能開誠佈公的討論，無法接受欺騙，連善意謊言也不行。唐禹哲則剛好相反，他認為不傷害彼此的謊言，都可以被原諒，他劇裡遲遲得不到蔡黃汝原諒，也藉此機會喊話「該原諒我了吧」。

蔡黃汝說，自己個性和角色一樣，遇到不平總會衝第一，像是劇中好姐妹陳敬宣被綁架，她不加思索衝去救人，若現實中遇到同樣情況，她一樣會去救人，但會打電話報警、用理性機智的方式搭救，絕對不會耍笨到「羊入虎口」，而身邊也有一群義不容辭的好友，常為她挺身而出，讓她很感動。若和另一半吵架，蔡黃汝自招會先道歉，私下愛撒嬌、適時稱讚對方，也送小東西當驚喜，屬於「鼓勵型女友」。

唐禹哲則表示，只要是認定喜歡的人，就看不見對方缺點，是「喜歡就瞎了眼」的人，但若感情上被欺騙、背叛會很傷，而且會有陰影，他更揭露曾被很信任的演藝圈朋友出賣，讓唐禹哲有很長一段時間「對於交圈內朋友有點怕」。

侯彥西被封為「最佳綠葉」，將角逐本屆電視金鐘獎最佳男配角，唐禹哲很替好友開心，本提議要侯帶他走紅毯，但因名額不夠被拒絕，改要求侯帶自己的簽名照在身上，更笑說「講得獎感言時，把我照片拿出來，順便感謝我一下」，沒想到侯彥西真的答應，唐禹哲開玩笑說「公佈前的拍入圍者的分割畫面，要把我照片秀出來」，更說會用心挑照，「為了這一刻，我會全程直盯金鐘頒獎典禮」。

(中時 )