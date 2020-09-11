李連杰近年熱心公益。(取自李連杰微博)

57歲「功夫皇帝」李連杰近來因為加盟劉亦菲主演迪士尼真人版電影《花木蘭》，加上本月又是他與老婆利智的結婚21週年紀念日，讓他昔日談及前妻黃秋燕與利智的訪談再次被陸媒翻出。當時李連杰在節目中向前妻隔空告白：「對不起，我錯了」。

李連杰2013年登上央視脫口秀節目，在一位女大生的提問下，緩緩說出他對前妻黃秋燕的歉意，「我年輕有個女孩愛我，我也自以為我很愛她，結婚、生孩子，到了某一個年齡後，我見到另一個女人，我愛她，我可以為她死，我可以為她不要名不要利，我可以斷送所謂一切的前程，因為那個時候我每一天的血管都熱血沸騰，我知道那個是愛。」

李連杰表示，因此他會回過頭來跟原來的妻子說，「對不起，我錯了，我找到了我真正的愛。」李連杰更慶幸前妻懂得他在說什麼，雖然痛苦，但還是放手，而李連杰則是選擇淨身出戶，把所有的錢都給了前妻當補償。

後來，李連杰接受《魯豫有約》專訪，也難得談及了現任妻子利智，透露妻子婚後專心照顧家庭，重心全放在小孩老公身上，也沒有朋友，自己要給這個女人最大安全感，因此他所有的錢在哪裡不知道，全是老婆才知道，「我連出門買個珠子，都要打電話說：助手，你有錢嗎？」

李連杰更坦言現在身上也沒錢包、信用卡，即便有支付寶都不會用，反正到哪都有人照顧。早前有媒體報導，李連杰財產約有20億港幣(約89億台幣)。

(中時新聞網)