看好台北流行音樂中心帶動南港成為音樂科技跨界時代的新地標；包括南港三鐵共構商場的潤泰集團CITYLINK南港店、冠德集團環球購物中心南港店等商場均以強化餐飲占比來吸客，其中CITYLINK提供免費加入會員與持當日北流活動票根即享最高5小時停車優惠，而環球Global Mall則集結25家餐飲品牌買一送一、八折優惠吸客。

CITYLINK強調，除了優惠五小時停車外，連鎖餐廳貳樓、莫凡彼、金色三麥、日本牛排品牌IKINARI STEAK在台首店、日本流行眼鏡品牌 JINS等皆祭出餐飲、販促北流限定優惠；CITYLINK指出，預計可帶動至少二成新人流到站。

Global Mall南港車站店則祭超值美食同歡慶，25家品牌推買一送一、優惠8折起，此外還有「蜜友Bee Friend」繽紛冰棒快閃、「好饈鐵板燒」新櫃登場。Global Mall指出，東區新門戶「南港」近期熱鬧滾滾，台北流行音樂中心開幕首場演唱會即吸引5千人次，接著本週又有蘇慧倫演唱會，10月還有「2020台北白晝之夜」登場，南港車站店是到北流第一站，特別推出「北流限定優惠」。

除了20家餐飲美食當日買一送一外，持北流門票也是美食折價券，可在Global Mall南港車站享受館內超過20家美食同推特定品項優惠8折起；而「蜜友Bee Friend」快閃南港車站 推限定買一送一，來自中區，首度快閃進軍北部百貨的「蜜友Bee Friend」即日起至9月30日快閃南港車站，帶來最高日銷上千支的繽紛天然鮮果冰棒。

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