鄭元暢（小綜）官方Youtube頻道因「不專業廚房」大獲好評，本週出外景推出番外篇，實現鄭元暢小時候想當髮型師的夢想，挑戰「一日髮型師」，但有趣的是，小綜眾所皆知的「不專業精神」，一度找不到朋友願意給他當實驗品，鄭元暢只好硬拉勇氣可嘉的健身教練當苦主。

鄭元暢一開頭，竟企圖要幫健身教練染粉紅色頭髮，讓人不禁懷疑是否平常都被健身教練操而心存報復，此外鄭元暢的髮型師莫名「被整」，原以為只要帥氣的在旁指導鄭元暢剪燙染技巧就好，沒想到鄭元暢不耐煩精神噴發，只好趕緊伸手救援，充當鄭元暢的不專業助理，來挽救健身教練的頭髮。

鄭元暢原以為離開廚房就一切安全，沒想到在髮廊出現熟悉的電子秤、攪拌棒，調製的染劑居然也像極了他最痛恨的韓式辣醬，大喊「跟在地獄廚房沒兩樣」，而他幫教練上護髮噴霧、吹頭髮時，不斷把教練的頭折來折去，洗頭洗到教練衣服濕掉，用吹氣的方式把剪掉的頭髮吹掉，還調皮地硬扯「說不定客人會喜歡被吹氣」，弄得大家哭笑不得。精彩內容11日晚上8點30分將在鄭元暢官方Youtube頻道更新。

鄭元暢挑戰一日髮型師。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

鄭元暢（小綜）官方Youtube頻道因「不專業廚房」大獲好評，這回挑戰一日髮型師。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

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