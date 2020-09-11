美國共和黨籍聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）敦促財政部轄下「美國外國投資委員會」（CFIUS）審查大陸國企哈爾濱製藥集團（哈藥集團，HPGC）對美國最大保健食品品牌健安喜（GNC）的收購案，擔心美國顧客的資料恐落入北京政府手中，威脅美國國家安全。

魯比歐致函財政部長穆努欽，指北京政府正在透過各種手段，尋求取得與美國人有關的敏感數據，而健安喜的商業數據對北京是有價值的。

他還表示，健安喜在美國軍事設施內和附近都有商店，一旦HPGC收購GNC，北京當局和情報官員就可以利用GNC進入軍事基地那些禁區。

健安喜總部位於美國賓州匹茲堡，是全球知名的保健和營養產品零售商。哈藥集團旗下哈藥股份於2018年9月投資3億美元認購了GNC發行的可轉換優先股，轉股完成後，將持有GNC 40.1%股權，成為其最大股東。

2020年6月，健安喜因銷售下滑聲請破產保護，並表示計畫關閉至少800家商店。該企業自今年6月30日起從紐約證券交易所下市，轉移到OTC Pink市場。

魯比歐表示，健安喜擁有數以百萬計的美國人數據，「個人數據可能是當今世界上最有價值的商品」。

對於參議員呼籲審查併購案，健安喜發言人回應說，哈藥對健安喜的控股權已由CFIUS審查過，並於2018年獲得批准；他還補充說，沒有任何外國人可獲得健安喜的消費者數據；又強調在整個重組過程中將繼續與所有相關機構合作，保持對數據隱私的嚴格標準。

(中時 )