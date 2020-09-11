新北市2020年鬥艷時尚伸展台模特兒走秀競賽11日登場，新北市教育局結合業者讓學生有最真實職場情境的感受。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市2020年鬥艷時尚伸展台模特兒走秀競賽11日登場，新北市教育局結合業者讓學生有最真實職場情境的感受。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市2020年鬥艷時尚伸展台模特兒走秀競賽11日登場，新北市教育局結合業者讓學生有最真實職場情境的感受，參與的選手直呼收穫滿滿，透過親臨實境體驗，不只了解一場業界走秀的困難度，也更深入時尚產業。

模特兒走秀競賽共分為二2階段，透過「儀態肢體表現」、「台風台步」及「自我介紹」等評分標準篩選。選手比帥比美，初賽計有136位選手參賽，最後只能選拔出41位選手參與決賽。

教育局並安排進入決賽之選手於9月15日至22日參與28小時的專業實務訓練，包括台步訓練、肢體情緒開發、舞台概念、花式團體走秀及拍照訓練等。

教育局副局長劉明超表示，鼓勵學生積極展現創意與實踐能力，透過鬥艷時尚伸展台競賽活動，讓學生展示在校學習的成果，也透過模擬產業競賽，了解未來職場，透過競賽過程中的點滴，培養學生的軟、硬實力。

而模特兒競賽海選，過往都是整個活動的大亮點，吸引眾多觀眾的目光。針對入選決賽的選手，教育局將辦理模特兒網路人氣票選，參考時下最夯素人投票機制，讓獲得觀眾緣、最佳人氣選手有機會爭取決賽最優名次，讓大眾透過投票活動，關注到新北學生跨群科的實作能力。

本競賽將於9月26日在黎明技術學院辦理決賽，屆時將以「春日花現」為主題，進行各項目競賽多層次走秀演出。同時亦鼓勵本市國中對於家政群、藝術群與設計群的有興趣學生一同至現場參與充滿美的跨領域技藝競賽，全面帶動本市家政群、藝術群與設計群之發展，相關訊息請上新北學bar查詢。

(中時 )