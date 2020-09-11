施比受更有福！康林國際集團連續5年發動員工認養惠明盲校全校120多名盲童，11日舉辦「傳愛教育點亮希望計畫」送暖活動，捐贈白米、麵條及罐頭等民生用品給惠明盲校。集團100多名員工也響應校園服務，陪伴盲生社區散步，盼更多企業團體支持惠明盲校永續經營。
惠明盲校收容120多名視障及多重障礙學生，大部分來自弱勢家庭，學校財源9成來自各界捐款及認養學。校長陳志福坦言，今年受疫情影響，各界善款減少，學生半年來無法外出表演才藝，收入也減少，財務略為拮据。
康林國際集團連續5年支持惠明盲校，並發動每每名員工每月贊助500元，認養全校120名盲童。康林國際集團11日舉辦「傳愛教育點亮希望計畫」，捐贈1000公斤白米、600瓶沙拉油、62箱罐頭及300包關廟麵等民生用品。
康林國際集團董事長楊月秀表示，今年受疫情影響，社福團體勸募困難，康林企業信念是「厚德行善」，集團總裁李超群時常勉勵員工「心動要行動」，員工除認養惠明全校盲童，今天並帶來物資捐贈，希望拋磚引玉，盼更多企業響應協助惠明盲校永續經營。
(中時 )
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