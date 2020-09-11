玖壹壹相隔2年，11日推出新專輯《LOCAL》，他們成軍11年，共站上北高雙蛋演唱會4次，創造出〈9453〉、〈打鐵〉等超過20首大街小巷必唱發燒歌曲，被問及成軍11週年的生日期許？健志雀躍說：「剛好來蘭嶼，邊工作邊渡假很開心，期許未來還有個10年，我們20週年繼續見。」春風顯得淡然：「每一年都一樣，沒有太大的波動。」洋蔥則心懷感激：「一路走來很辛苦，感謝大家支持，辦過大大小小的活動，感謝蕭老闆讓公司越來越有規模。」

他們為了給粉絲驚喜，無預警9日晚間在社群發文公告，宣告將於9月11日上午9點11分在蘭嶼開元港開唱，這也是繼8月在澎湖舉辦專場後，特別選在蘭嶼快閃演出，就是要給粉絲們一個驚喜的生日禮物，也讓離島開唱更添同歡樂趣，對於蘭嶼這個島嶼給予的感受，健志喜愛海島風情，直呼：「蘭嶼給我分享、自由、純淨！」春風感受滿滿人情味：「從來沒來過蘭嶼，沒有想到這裡的人都很純樸，人都很好。」洋蔥則對美食特別青睞：「飛魚炒飯、浪花蟹、生魚片、章魚、潮間帶的螺很好吃。」

三人一早就賣力飆唱，吸引眾多粉絲遊客前來觀看支持，用獨特的演出魅力炸翻蘭嶼海港的現場；面對粉絲敲碗大型售票演唱會，健志妙答：「看看大家對第五張專輯《LOCAL》的反應！」春風則鬆口：「可以來討論看看，但LOCAL先分享起來！」洋蔥則打趣說：「那還要再減肥，要看瘦身花多久時間。」

(中時 )