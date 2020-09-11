田馥甄發行新專輯《無人知曉》，獲得好評，將在25日起連4天於台北小巨蛋舉辦「一一」巡演，備受期待。而11日是S.H.E成軍19周年，3人昨各自忙工作，日前有抽空聚餐，Selina經紀人表示「今天在工作中，今年911沒有合體計畫喔！」Ella的老公兼經紀人賴斯翔說：「今天好像大家都有工作，最近大家都比較忙，但他們都常抓空檔就會約。」

Ella昨曬出和兒子勁寶一起歡慶S.H.E生日快樂，Ella特地獻唱〈月桂女神〉引起熱論。此外，田馥甄推出新歌〈諷刺的情書〉MV，邀來張榕容跨刀主演，不過田馥甄這次在MV飾演參加婚禮的貴賓，唯有2秒的特寫鏡頭，當導演喊殺青後，她打趣：「只有一個鏡頭很珍貴，要好好表現，是史上最短MV，我可以當婚禮駐唱歌手嗎？給我多一點鏡頭。」

張榕容分享日常在KTV會選唱田馥甄〈魔鬼中的天使〉，這次2人沒機會同框演戲，但田馥甄特別到片場探班，送上親手製作的甜點可麗露，田馥甄自嘲「導演說不會演的人少演一點，會演的人多演一點」，她們相見歡，張榕容期待：「下次一起演，也希望下次邀請我一起飆歌。」

田馥甄（左）推出新歌MV，邀來張榕容跨刀主演。（何樂音樂提供）

S.H.E適逢成軍19周年，Selina曬出3人當年青澀模樣。（摘自臉書）

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