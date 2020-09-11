日職火腿隊與樂天金鷲之戰，8局結束火腿以2比3落後，9局上半王柏融在壘上有人情況下代打，關鍵時刻對樂天洋投布森尼茲(Alan Busenitz)敲出關鍵追平安，這也是王柏融本季第2分打點，9上結束兩隊3比3平手。

此戰樂天派出石橋良太先發，首局就遇上亂流，火腿打者西川遙輝敲安後，近藤健介獲得保送，接著中田翔、渡邊諒連續敲安，火腿率先獲得2分領先。

火腿則是派出年輕投手吉田輝星出征，雖然1局下半遇上無人出局、滿壘危機，不過讓對方擊出雙殺，最後樂天僅得1分結束此局。不過4局下半被茂木榮五郎敲出深遠的三壘打，又被小深田大翔敲安，此局反而多失2分，樂天也將戰局逆轉到3比2領先火腿。

此戰樂天先發投手石橋良太僅在第1局失分，主投6局被敲6支安打、失2分，退場後由台灣投手宋家豪中繼，投1局僅花11球就讓火腿三上三下，另有1次三振。

9局上半火腿反攻，面對樂天洋投布森尼茲，大田泰示率先敲安，隨後二壘有人時火腿啟用代打，換上王柏融，布森尼茲發生暴投，跑者上到三壘得分大門口，此時王柏融第2球153公里直球出手，敲出中間方向安打，且帶有1分打點，將比數追平成3比3，王柏融敲安後就退場休息，之後布森尼茲連2打席保送，火腿形成滿壘，接手的投手酒居知史卻中斷火腿攻勢，可惜沒有再添分數。

王柏融相隔4天又敲安，繼9月2日對樂天後再有安打表現，且久違進帳打點，目前打擊率1成60。

(中時 )