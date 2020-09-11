針對丁允恭事件，高雄巿議會國民黨團11日指出，丁在具公務員身分下發生失格行為，不能僅以請辭下台，高雄市政府、監察院，甚至檢警要勇於任事，啟動調查，避免政府部門出現更多「丁允恭們」。

國民黨團11日聲明，高雄市議會是全國第一個正副議長皆是女性的議會，丁允恭欺辱女性尊嚴、褻瀆公門，並讓公務人員蒙羞，已經不是私領域問題，恐涉有違反刑法及公務人員服務法，丁允恭曾服務過的高雄市政府和總統府不能悶不吭聲。

「女性尊嚴要由女性自己先來維護」高雄巿議會國民黨籍的議長曾麗燕、副議長陸淑美呼籲同為女性的蔡英文總統、監察院長陳菊，以及行政院女性部會首長、全國女性縣市長及民意代表，皆應帶頭譴責丁允恭，維護女性尊嚴。

國民黨團指出，丁允恭案無關政治立場，但引發的女性尊嚴及官箴受損，至關重要，不分政黨應站出來，尤其是民進黨，更應快點和女性站在一起。

近日行政院長蘇貞昌及高雄市長陳其邁對丁案的發言，國民黨團也表示相當失望。蘇貞昌認為丁允恭是有才華的人，並為他犯錯說「可惜了」，國民黨團表示「蘇院長你錯了」，因為受害女性才是「可憐了」，蘇院長眼裡沒有受害女性嗎？

陳其邁曾以「這是過去的事了，與市政無關」作回應。國民黨團認為，這樣的說法無法符合民眾對公務員的期待，尤其市府新聞局辦公室為「案發地點」，如何以「與市政無關」一句就帶過？

而兼任國家人權委員會主委的陳菊，過去在高雄市政府及總統府，一路提拔丁允恭，為重拾公務員尊嚴及維護婦女人權，國民黨團要求監察院應主動調查丁案。

國民黨團認為，丁允恭過去服務高市府時有否違反公務人員服務法及刑法相關規定，陳其邁應啟動政風調查，對丁任職期間的失職作為進行宣示，杜絕下一個丁案再發生。

國民黨高雄巿議員蔡武宏11日認為，如果媒體報導屬實，丁允恭顯然已觸犯刑法第228條利用權勢性交罪，請辭下台仍不能脫免刑責，檢警應著手偵辦。

(中時 )