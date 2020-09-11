為了降低新冠疫情對美國整體經濟的影響，美國聯準會（Fed）不僅繼續實施寬鬆貨幣政策（QE），上月更宣布採取「平均通膨目標」，代表將會讓通膨率「一段時間內」適度高於2％，這意味長期零利率時代即將來臨。而Fed前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）卻表示，他對美國最大的經濟擔憂是通膨和預算赤字。

CNBC報導，前Fed主席葛林斯潘受訪時表示，他對目前美國經濟最擔憂的地方，就是不斷擴大的通膨和預算赤字。葛林斯潘表示，總體來看，很遺憾美國通膨前景是負面的，基本上這是福利金排擠了私人投資、生產力成長的結果。

至於預算赤字部分，葛林斯潘認為，聯邦政府支出不平衡問題正在失控，截至今年7月為止，2020年美國財政赤字總計2.45 兆美元。主要是因為政府提高支出來協助經濟度過新冠疫情的難關。

葛林斯潘強調，長期以來美國對社會安全（Social Security）、醫療補助及保險等福利制度的支出過於龐大，以至於低估了未來的預算赤字。

報導指出，美國一直致力於解決財政問題，Fed已將利率維持在低點，並致力於使通貨膨脹率達到2％的目標，並且已表明不會調高利率。然而，葛林斯潘並沒有直接對聯準會上月提出的「平均通膨目標」發表意見。

(中時新聞網)