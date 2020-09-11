桃園市長鄭文燦11日到嘉義縣參訪，媒體問到他臉書分享與荷蘭在台辦事處代表譚敬南（Guido Tielman）見面，強調自己「穿上皮鞋」，被網友暗酸台北市長柯文哲臉書貼文說穿布鞋見貴賓。鄭則回應，「沒想過這個問題。」

鄭文燦指出，荷蘭在台辦事處新任代表來到桃園，非常正式的訪問，且很有效率，說想找出3個主題來交流，過程中大家很快進入狀況，不只有外交的拜會，還有實質的交流進展，市府在水利工程、新能源科技、循環經濟等列了好幾個主題，與荷蘭進一步交流。

媒體也問說，好萊塢明星喬瑟夫高登李維近期在臉書公開徵求台灣美景照片，吸引鄭文燦等人現身留言；鄭文燦表示，這個在網路上引起很大迴響，除了他，還有好幾個地方首長上去留言，網友也很熱心，寄了好幾張景點照片，讓更多人看見台灣。

鄭文燦說，希望以後國內旅遊的過程「看見台灣」，發掘原來美好的事物就在旁邊，希望桃園市跟嘉義縣2縣市下半年能進一步做參訪交流。

(中時 )