英國與日本今天原則上達成自由貿易協定（FTA），成為英國自1月31日正式脫歐以來，簽署的第一個FTA。英國政府表示，根據此協議，雙方貿易額將增至152億英鎊（約台幣5,711億），英國出口至日本的99%產品將免關稅。

英國政府表示，英日FTA由英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）和日本外務大臣茂木敏充今天上午透過視訊簽署。對日本而言，能讓日本獲得不同於與歐盟簽署貿易協定的貿易利多，對於英國則是讓英國企業拓展貿易觸角，同時也能創造就業、刺激經濟成長。

茂木敏充表示，日英雙方原則上達成FTA，目標是希望2021年1月生效。卓慧思則稱：「對於英國和日本而言，這是一個歷史時刻，作為我們脫歐後首個重要貿易協定。」英國政府也指出，與日本簽署FTA，同時也是朝加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）跨出重要的一步。英國先前就曾表達加入CPTPP的意願，表示將有助英國貿易關係多元化。

英國貿易部門的聲明指出，英日原則上已經達成的FTA，代表英國出口到日本的商品中，99%都會免關稅。該部門也表示，協議中的貿易金額及開放程度遠超過日本與歐盟的貿易協定，有助英國金融、科技企業在日本營運。

(中時 )