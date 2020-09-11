【即時新聞】徐若瑄《I'm V》新歌+精選輯發片記者會，嘉賓Bii畢書盡到場。(粘耿豪攝)

徐若瑄出道30週年推出新歌加精選輯《I’m V》，11日舉辦記者會，她親讀出特地寫的感謝文，首先感嘆與金曲獎無緣，但如今依舊站在台上，同是最大肯定，並致謝老公李雲峰力挺，「我很討厭媒體每次寫我嫁給富商，寫我老公事業有危機、因為這樣我要出來唱，真的沒有這回事。」

她提到老公只是薪水比較高的上班族，老公、夫家都是圈外人，但老公2年前被爆出財務危機，受到關注，她透露老公、家人看到報導頗不習慣，「他們低調，我也覺得不好意思，但娶我就知道是娛樂圈。」被問及老公公司目前財務狀況？她僅回老公是聰明、努力的人，每個人都會有事業低潮，「上市公司也不是我清楚的事情，大家可以從金融報導來了解。」

而她也透露不論嫁的人是誰，因為熱愛演藝工作，到老都會堅持自己的舞台，開心向粉絲喊話：「你們的支持就是我最棒的防腐劑，我想下一個30年，我也不會過氣。」

此外，她先前從新加坡帶著5歲兒子「Dalton」返台，分享兒子現在喜歡她扮演哪吒，她在家會模仿哪吒的口氣，逗樂兒子，甚至飾演哪吒來教導兒子生活習慣，笑虧兒子正學習站著小便，「他很急，還沒滴完最後2滴就跑了」，她模仿哪吒對兒子說：「哥，我從來不會這樣，這樣我以後要叫你Dalton弟弟。」兒子聽完就學會乖乖上廁所。

在記者會，畢書盡來力挺站台，好友林俊傑、王力宏、伍佰、庾澄慶等人錄製VCR支持，伍佰提到原定要親自出席記者會祝賀，豈料日前因滑冰受傷開刀，他笑說：「我腳壞掉了。」更還舉起包紮的腳，逗笑眾人。

徐若瑄（右）舉辦記者會，畢書盡力挺站台。（粘耿豪攝）

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