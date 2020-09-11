新北市中和區公所今年向行政院農委會農糧署申請6萬2000公斤白米，於今（11日）發放給弱勢家庭。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所今年向行政院農委會農糧署申請6萬2000公斤白米，於今（11日）發放給弱勢家庭。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所今年向行政院農委會農糧署申請6萬2000公斤白米，於今（11日）發放給弱勢家庭。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

中秋佳節即將來臨，新北市中和區公所今年向行政院農委會農糧署申請6萬2000公斤白米，於今（11日）及12日兩日在區公所1樓大廳、前國防管理學院中正堂及秀峰市民活動中心發放，讓弱勢家庭溫暖過中秋。

發放對象為中和區6月30日前列冊低收入戶、中低收入戶、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼及弱勢兒童少年生活扶助。為配合防疫政策，呼籲民眾配戴口罩，在各入口處配合量測體溫，於9月11日及12日上午8時30分至11時30分及下午1時30分至4時30分攜帶通知單和身分證領取。

如活動期間無法到場者，可於14日至17日（上午8時至下午6時）於區公所社會課補領。提醒民眾社會救助糧為一般包裝，包袋上有透氣孔，請特別留意保存期限（一般為2至3個月），拆封後請存放於陰涼乾燥處並避免受潮，短期內如未能食用完畢，請冷藏於冰箱或冷凍櫃保存。

中和區長賴俊達表示，一包白米代表一份溫韾的祝福，公所於三節發放愛心米，並以公所作為橋樑，結合鄰里社區及機關團體，整合資源提供弱勢家庭各方面服務，14年來已發放超過98萬公斤，造福超過30萬戶弱勢家庭，經調查民眾亦非常滿意，滿意度達98.58％。

不滿意僅有1件，經向民眾了解，係因疫情更換領取地點，使其覺得不方便，與食米品質無關。這次活動就結合海巡署金馬澎分署辦理人才召募、中和就業服務站提供求職諮詢、稅捐稽徵處中和分處輔導民眾申辦雲端發票載具及財政部北區國稅局中和稽徵所進行稅務宣導，讓更多人、更多團體參與關懷弱勢行動，共同打造幸福中和。

(中時 )