周宜霈（大牙）和羽球教練老公阿廖師今年結婚，繼先前舉辦首屆「明星羽球賽黑鏟憂敗盃」，日前辦第二屆，包括謝承均（仔哥）、黃玉榮、六月、李易、亮哲、餅乾、劉璇、大牙、蕭景鴻（阿弟）、柯以柔、林佑星、趙駿亞藝人好友及教練Anns參與，不過六月、李易夫妻檔竟要求不要同隊，預告「會打對方不是打球」，六月笑說「李易會整場嗆我球要怎麼打，不對他開打才怪」，果然兩人拆組後競爭更激烈，六月拿下第2名，李易則拿下第6名。

仔哥、六月、柯以柔事前勤練習，不過第一屆比賽仔哥拿到第1名，但第二屆卻退到第4名，氣的他在現場要求大牙立馬宣佈何時辧第三屆，他要雪恥。新手柯以柔表現亮眼得第3名，除了自己努力練球，也幫小孩安排羽球課，「以前都沒發現打羽球那麼好玩又刺激，現在我跟孩子們多一個可以交流的運動，更增親子感情，很棒耶」。第1名是餅乾及亮哲，從開打就一路領先，亮哲說「上屆成績對我來說不理想，這次心裏有默默OS，若沒拿第一，我不要再打羽球了啦」。

藝人好友們不少人邊拍戲邊練球，主辧人大牙籌辦比賽也累翻，更因此瘦了3、4公斤，不過在第二屆大牙和阿弟搭檔，竟一路吊車尾，最後拿下「第二屆明星羽球賽黑鏟」得主，讓大牙捏把冷汗「完了，我回家會被阿廖仔狂唸，太丟教練老公的臉了」，阿廖仔則體恤老婆拍戲辛苦，心疼說「算了，她其實滿累的，之前她左手受傷還在復健，打羽球是牽動全身的運動，不會怪她」，也感謝老婆積極推廣羽球運動。

大牙日前舉辦第二屆明星羽球賽黑鏟憂敗盃，許多藝人好友參賽。（傳軒媒體/周宜霈提供）

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