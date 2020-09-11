中和警分局表示，參與毒品偵辦的曾昱瑄身高接近170，外型高挑、陽光。（中和警分局提供）

支援新北市中和警分局偵查隊的無毒校園專任警力共14名，分派在各小隊由資深學長帶領中學習緝毒偵查技巧及校園反毒宣導，更針對新型態毒品、咖啡包、軟糖、果凍等包裝樣式，加強相關偵蒐、查緝作為。

其中分派於中和分局偵查隊機動小隊的2名無毒校園專任警力，運用從警前之學經歷融合資深學長們的偵查要領，於日前發揮所學，利用大數據分析向上溯源，並經長期蒐證、埋伏後，持台灣新北地方法院核發之搜索票，查獲孫姓嫌犯。

查扣安非他命23包，總毛重約200公克、吸食器1組、分裝袋2組、磅秤2台、改造手槍1把、彈匣1個、子彈2顆等相關證物，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌法辦。

中和警分局表示，參與毒品偵辦的曾昱瑄身高接近170，外型高挑、陽光，個性活潑外向，畢業於亞洲大學財經法律系及107年特考班，且於今年8月分發支援至中和分局偵查隊服務，目前任職於中和分局偵查隊機動小隊警員，負責校園反毒宣導以及青少年毒品案件專責等工作，在職場上也跟各位學長姊相處融洽，並且專心學習長官交辦之任務內容，表現優異。

(中時 )