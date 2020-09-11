近年來國際精品積極發展生活居家設計，尤其是LVMH集團大至LV、寶格麗等小至Berluti居家辦公系列，幾乎均大力推出生活設計好品；而寬庭美學集團早於10多年前推Kspace生活美學複合店，更提前三年推出APP社群行銷與咖啡 餐廳，虛實整合OMO挹注業績在前八月仍有持平成績單。

Kspace更於11日與義大利Moroso合作舉辦台灣第二屆小椅子創作會台北站活動，邀請全台25位室內設計師現場揮灑創意，傳遞家具除了功能，也能展現藝術性，今年創作主題是Moroso的經典Fjord armchair峽灣椅，不規則的高低分裂椅背是其特色，經過1.5小時製作，最後由工一設計的設計師許瑄?奪得第一名，非關設計洪博東奪得最佳製作獎，獲獎設計師可獲得價值15萬元的Moroso Fjord峽灣椅一張。

今年Kspace邁入15周年，寬庭更引進設計界夢寐以求的LILO單椅提供75折優惠；寬庭指出，設計師Paricia Urquiola除了擔任Moroso及Cassina兩大家具品牌的設計總監外，也為LV設計家具，其中LILO單椅即是2018年作品。

(工商 )