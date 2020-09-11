前總統府發言人丁允恭近日遭踢爆「渣男」行徑，除了前後劈腿4女，還在高雄市府任內把新聞局長辦公室當炮房，甚至逼女方多次墮胎。媒體曝光陳情信內容後，有網友就對此提出2種假設，坦言若真是如此，那就更糟糕了。

TVBS政論節目《新聞大白話》昨(10日)披露Y女的陳情信，據悉，這封信是Y女的男友在2017年時透過曾任民進黨主席的一位大老將信給陳菊，內容極卑微的表示，他們受到丁允恭的騷擾，雖然Y女已和丁分手，但丁不肯放過Y女，「不斷以各種管道、手段、謠言、權勢，對我與女友進行打壓」，他和Y女真的不知該怎麼辦，只能求助陳菊幫忙。但結果卻是沒得到陳菊的回應和處理。

臉書粉專貼文。(圖/翻攝自 臉書)

對此，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今(11日)貼文拋出「2種假設」可能指出。第一種是，「花媽早看到早知道，但忽略被害者說法？」。第二種「是花媽沒看到。那更糟糕，因為她可能存在無視高雄人的陳情」。

對於網路傳聞，據《中時》報導，陳菊澄清自己「沒有接到任何陳情」，並強調作為公眾人物，道德要求應該是最基本，身為她團隊成員不需要提醒這點，若她知道丁允恭的行徑，「可能不只有告誡，早就要丁允恭離開團隊」。並在內部會議中強調，「此案該怎麼辦就怎麼辦」，她絕對不會有意見，更不會干預，也不會包庇。

(中時新聞網)