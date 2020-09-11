前總統府發言人丁允恭被爆在高雄市府新聞局長任內，把辦公室當「炮房」，還劈腿多女，引起輿論譁然。資深媒體人羅友志驚爆，若不是此事曝光，丁允恭恐怕是下任高雄市長。

羅友志在《野台》節目中爆料表示，丁允恭下一個位置是陳其邁接班人，民進黨的做法，一定是讓這個人在那個地方成長茁壯，把他擺在那裡，就是告訴大家，這個人是我的人。

羅友志接著表示，丁允恭在擔任行政院副發言人的時候，民進黨還特別頒一個獎章給他。照理說，行政院獎章應該在行政院頒發，結果卻跑到高雄頒發。陳菊的意思，就是讓他衣錦還鄉，帶回高雄，讓高雄人看這個人優秀，以後他就是我的接班人，下一個就是高雄市長人選。可是因為醜聞曝光，整個破局了。

羅友志透露，這個女記者不僅救了所有女人，還救了所有選民。如果高雄真的被這樣子的人統治4年，你覺得他會是怎樣的人？他可能會把所有高雄人用後就丟掉，當衛生紙一樣，一個一個丟。幸好被爆出來，不然丁允恭2022年若選高雄市長，整個中華民國會被他當衛生紙、女人，用完即丟，真可怕。

(中時新聞網)