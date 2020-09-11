台北市長庚醫院發生一起人倫悲劇，一名年近70的蔡姓男子，因不忍臥病在床中風10多年的妻子發燒住院不斷呻吟，竟失去理智悶住老伴口鼻，覺醒才驚覺釀成大錯，跑到護理站求助，老伴急救5天仍不治死亡，警方蔡男移送，台北地檢署訊後依殺人罪嫌令諭令蔡男5萬元交保。

這起慘劇發生在9月5日晚間，蔡男在醫院陪病，聽見老伴痛苦呻吟，回想老伴痛苦了數十年，自己也心力交瘁，竟然徒手摀住妻子的口鼻，想幫妻子解脫，數秒後驚醒才發現犯下大錯，跑到護理站大喊「對不起」，哭求醫護救助，衝進病房的醫護人員進行急救，但蔡妻仍在5天後不治。

轄區松山分局警方依殺人罪嫌將蔡男移送北檢，蔡坦承犯行，蔡的兒子也替老父求情，檢方訊後諭令蔡男以5萬元交保。

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