中印邊境衝突近日再度升溫，中國西藏軍區重型合成旅坦克分隊舉行實戰化演練。其中，15式坦克在演習中亮相，將擔任武力衝突的殺敵利器。但就在此時，突傳15式輕型坦克發動機總設計師劉福水因病於2020年9月11日凌晨2時去世，享年57歲。

劉福水，1964年3月出生，河北景縣人。1986年4月至1993年7月任北京理工大學車輛工程學院講師，1993年7月至1997年7月任副教授、學院副院長，1997年7月晉升教授，2017年被聘為校特聘教授。曾任校學術委員會委員、工程熱物理學科學術帶頭人，兼任陸軍動力傳動技術專業組專家、中國內燃機學會常務理事、中國內燃機學會設計與智能製造分會主任、中國工程熱物理學會燃燒專業委員會委員、工信部高效低排放內燃機技術重點實驗室主任等職務。

劉福水長期致力於內燃機總體設計、燃燒與性能優化方面的研究，取得了突出的學術成就，為國家培養了一批車用動力領域的傑出人才。獲得國家科技進步二等獎一項、國防科技進步一等獎兩項、三等獎兩項、北京市優秀教學成果一等獎一項，出版專著和教材多部，發表學術論文二百餘篇。

(中時新聞網)