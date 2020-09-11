20200911中天新聞 有色狼！ 加油站女員工加油 被襲胸報警

屏東縣傳出加油站性騷擾事件。今(11日)中午時分，一位姚姓男子去加油站消費，他竟趁可愛女員工加油時，手肘偷偷滑過女員工的胸部，嚇得女員工當場往後退了一步。警方趕到後已將其帶回警局偵辦。

據了解，這起事件發生於屏東縣東港鎮中正路上的加油站，據監視器畫面可看見，55歲的姚男騎機車前往加油站，他下車等待女員工替他填滿油箱的期間，突然兩手互相摩擦後，下一秒伸出左手肘觸碰了女員工的胸部。突如其來的舉動讓女員工嚇得立刻往後退一步，還大喊「色狼」，姚男當下還裝沒事，意圖想離開。

警方接獲通報後，隨即趕往現場，而監視器畫面也清楚拍下姚男的衣著，警方迅速發現姚男蹤影，並聯合熱心民眾共同將其壓制在地。警隨即將其帶回偵訊，他更向警方供稱「是要拿錢結帳」、「不小心碰到」、「不知道為什麼會以手肘觸碰對方胸部」。警訊後依性騷擾防治法，將其移送屏東地檢署偵辦。

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(中時新聞網)