中秋圍爐烤肉已成節慶國民運動，燒肉店為了搶攻宅經濟商機，紛紛推出線上訂購、宅配到府！其中，台中七期「昭日堂」燒肉＆鍋煮餐廳今年首度將店內熱銷肉品，搭配6款燒肉組合推線上訂購、冷凍宅配到府，讓民眾在家也能品嘗昭日堂燒肉。

昭日堂總經理王啟倫表示，今年是昭日堂首度推出中秋燒肉宅配組合，不僅在外盒上特別朝精緻禮盒設計，可提供民眾選購中秋伴手禮時，更多元的選擇，或提供主婦們準備居家燒肉時，最便利、安心的選購。且在肉品組合上，特別參考店內用餐顧客點餐率最高且口碑佳的肉品，原塊肉手切製作真空包裝，讓沒到過昭日堂燒肉的民眾，訂購冷凍宅配到家的肉品品質，都能與店內吃到的品質一樣。

昭日堂的6款燒肉組合，選搭的肉品包含有國產大麥豚、西班牙伊比利豚、美國PR等級牛肉及日本A5等級和牛。組合品項有A.豬事大吉全豚組，售價900元；B.美國PR頂級全牛組，售價1,100元；C.人氣美日和牛精選組，售價1,460元；D.日本櫻花A5和牛組，售價1,870元；E.昭日精選（牛/豬）組，售價1,060元；F.昭日夢幻三國（牛/豬）組，售價1,310元。

在肉量與售價上，除了日本櫻花和牛組合共4盒，包括有120g的A5和牛燒烤肉片及150g的A5和牛排；另五組肉品組合，都是內含6盒120g～200g的燒烤肉盤，每盤燒肉肉盤平均售價在150至480元之間，兼顧質與量。

昭日堂表示，中秋燒肉禮盒即日起開放訂購，提供A~F任選組合，一次訂購2盒可享9折優惠，可透過昭日堂店取或冷凍宅配，宅配運費則由民眾自付。每款禮盒都免費送昭日堂店內獨家調製的「昭日山葵椒鹽粉」一盒，無論輕灑在肉片燒烤或烤熟肉片沾食，都能提升燒肉的原汁鮮甜。

(工商 )