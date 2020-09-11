台南市南區警察新村曾是台南最大警察宿舍區，如今多數房舍已無人居住、屋況殘破，台南市政府亟欲活化，初步將釋出8間空屋吸引年輕人進駐，一邊工作一邊活化場域，從「青銀共廚」帶頭改變。（曹婷婷攝）

台南市南區警察新村昔日是台南最大警察宿舍區，1960年建立迄今，60年歲月過去，139間宿舍多達62間無人居住，閒置房舍屋況殘破，台南市政府亟欲活化，考量當地仍有77戶人家居住，年齡偏高且多獨居，遂以原住戶為主體，初步釋出8間空屋吸引年輕人進駐，一邊工作一邊活化場域，從「青銀共廚」帶頭改變。

市府12、13日兩天也將於警察新村舉辦「警察新村chill生活日」，除了嘻哈音樂派對、後車箱舊物交換市集、美食與手作體驗攤位，同時舉辦參與式設計工作坊，由30位市民朋友參加探討未來執行方案，更與當地100位長者以及30位熱心社會青年舉辦青銀共餐，為未來生活型態進行實驗、讓居民有更多的期待與想像。

位於南區大成路上的警察新村，幾年前因整片宿舍的彩繪塗鴉而盛極一時，「警察彩繪村」名號不脛而走，吸引不少人拍照打卡，但熱潮一退就乏人問津，隨著一旁水交社文化園區搖身一變新興觀光景點，鄰近的警察新村半數房子卻荒廢、閒置，地方屢出現改造聲浪。

台南市政府指出，曾有議員建議在此興建社會住宅，不過，光是拆遷費就高達6000多萬，加上目前仍有77戶人家居住，因此，市府決定朝向以不影響原住戶生活的角度活化。南市府研考會指出，警察新村目前有62間房舍早已無人居住而荒廢，但因為土地屬於警察局，空間使用彈性大，如何吸引人走進來是關鍵。

「期待這座空間的人從共廚共食到共居」，研考會指出，初期先規畫開放8處閒置房舍，盼有意開設工作室的年輕人走進來，在此工作兼融入住戶，一起共食共廚，讓青銀共廚共居自然發生，音樂人大支即有意在此設工作室。

(中時 )