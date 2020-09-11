桃園市35歲邱姓男子今年4月在住處被檢舉妨害安寧，警方獲報到場，邱男開門時被警察看到毒品吸食器，因此入內搜索，查到毒品殘渣袋、吸食器。但檢方認為，警方未申請搜索票，也未告知對方有權拒絕搜索，使「搜索令狀主意」形同虛設，認定扣得物品無證據能力，給予不起訴處分。

據了解，桃園警分局員警4月26日接獲檢舉，指邱姓男子妨害安寧，警方上門時，邱男開門後，員警看到門內吸食器，因此要求入內。但員警卻未告知是要入內搜索，也未說明對方有拒絕的權力，事後才在派出所補簽自願受搜索同意書。

檢方認為，員警雖然起出吸食器、殘渣袋，但過程與刑事訴訟法不合，根據同意搜索規定，員警需出示證件，並告知被告有拒絕搜索的權力。而根據員警說法，邱在現場有時候說好，有時候說不好，顯與明示且自願性之同意不同。

檢方說，學理上所謂毒樹果實理論，違法取得的證據，有如毒樹，後續找到的證據，也如同毒果，雖然是英美法制理念，我國並未引用，但刑事訴訟法規定，公務員因違背法定程序取得之證據，其有無證據力之認定，應審酌人權保障及公共利益之均衡維護，採取相對排除理論。

檢方指出，員警違法搜索，取得的自白、檢體、尿液等證據，均無證據能力，排除這些後，難認邱男友施用安非他命證據，給予不起訴處分。

不過消息傳出，基層議論紛紛，有人認為此處分一出，以後民眾檢舉鄰居吸毒，通通不要查辦，否則都是違法搜索。但檢察官喊冤，認為員警應該補齊法律要求條件，如經過檢察官開搜索票等，否則只會人民權利會受到壓縮。

(中時 )