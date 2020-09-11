太粗心！一名大陸曹姓婦人，日前因兒子肚餓哭鬧，於是在情急之下，尚未將瓶中清潔劑倒出便沖入奶粉，泡了120豪升後讓4個月大的男嬰喝下。待她想起時緊急送往醫院急診，所幸經過醫院洗胃後，孩子已無生命威脅。

這名粗心的曹姓女子來自大陸江蘇淮安，而據《澎派新聞》報導，她日前依照平時清潔習慣，在家中用清潔劑沖泡熱水來清洗奶瓶，正當她要將清潔劑倒掉時，男嬰卻因肚子餓開始哭鬧，曹女在情急之下便忘記奶瓶中還有清潔劑，便沖入奶粉，泡了120毫升讓4個月大的兒子喝下肚。

怎料，喝完奶的男嬰卻還是哭鬧不止，這時曹女便驚覺，方才尚未倒掉奶瓶中的清潔劑，等於男嬰剛喝下了含有清潔劑的奶粉，讓她嚇的趕緊送往醫院急診急救。幸好醫生立即替男嬰進行洗胃，也持續觀察2個小時，確認無生命危險後，才讓家屬將男嬰帶回家照顧。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學曾在臉書粉絲專頁《Dr. E 小兒急診室日誌》中說明，洗胃是先將鼻胃管從鼻腔放入，慢慢移動到胃中，接著打入生理食鹽水至胃中沖洗，再抽出液體，反覆數次，直至抽出的液體清澈為止。而在台灣，兒童誤食藥物需不需要洗胃，需配合孩子實際臨床病況，必要時再會診毒物科醫師，和家長討論後才會做出決定。

(中時新聞網)