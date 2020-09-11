21歲消防系男學生遊青雲瀑布溺水 救起時已無呼吸心跳 21:342020/09/11 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 21歲蘇姓男學生被救起時呈現OHCA狀態。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 救援人員下午4點9分獲報後，於下午4點48分尋獲溺者。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） 21歲蘇姓男學生11日與3名友人，到嘉義縣大埔鄉青雲瀑布遊玩時，不慎溺水，救援人員下午4點9分獲報後，於下午4點48分尋獲溺者，蘇男被救起時呈現OHCA狀態，緊急送往大埔醫療站急救，最後仍回天乏術。 據了解，蘇男為吳鳳科技大學消防系學生，今天與2男1女到青雲瀑布，同行友人因找不到他，趕緊報案，救援人員在水底找到蘇男，立即將他拉上池邊，詳細意外原因警方仍要進一步調查。 (中時 ) #吳鳳科技大學消防系 #青雲瀑布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 救人無數 搜救犬睡夢中離世 將灑葬大肚山萬里長城步道 16:152020/09/11 社會 永安漁港人車落海 駕駛神奇自己爬上岸僅輕傷 14:102020/09/10 社會 大雪山森林遊樂區工安意外 水電工觸電慘死 12:302020/09/11 社會 桃園中壢深夜街頭鬥毆1死1傷 09:532020/09/10 社會 受「學姊」徐若瑄推薦 林心如報讀世新碩專班 15:172020/09/11 娛樂 與解放軍有關 美取消上千大陸人簽證 04:102020/09/11 全球財經 鋪陳習莫會 降溫中印緊張關係 04:102020/09/11 論壇廣場 鋼筋插入大腿 半百勇警負傷逮通緝犯 19:502020/09/11 社會 巨靈政府無視財政紀律 04:102020/09/11 時論廣場 菜車倒車老婦遭捲入 送醫後搶救不治 14:552020/09/10 社會 社會熱門新聞 單親男童沿街賣茶葉蛋一包50 網驚爆背後黑暗真相 - 社會 不忍髮妻中風臥病悶死她 古稀男5萬元交保 - 社會 美魔女不滿帶貓遭拒 脫光三點全露大鬧健身房下場慘 - 社會 最慘閨蜜！7000元套房借友住變凶宅 她得賠房東500萬 - 社會 妻與人壽副總3度摩鐵大戰 護墊精斑成綠光警鐵證 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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