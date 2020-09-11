救援人員下午4點9分獲報後，於下午4點48分尋獲溺者。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

21歲蘇姓男學生11日與3名友人，到嘉義縣大埔鄉青雲瀑布遊玩時，不慎溺水，救援人員下午4點9分獲報後，於下午4點48分尋獲溺者，蘇男被救起時呈現OHCA狀態，緊急送往大埔醫療站急救，最後仍回天乏術。

據了解，蘇男為吳鳳科技大學消防系學生，今天與2男1女到青雲瀑布，同行友人因找不到他，趕緊報案，救援人員在水底找到蘇男，立即將他拉上池邊，詳細意外原因警方仍要進一步調查。

(中時 )