性侵犯即將出獄，當地民眾人心惶惶，政府同時也必須想出對策，2013年韓國一部電影《希望：為愛重生》，以兒童性暴力為主題，改編自2008年，韓國發生的真實案例，電影中罪犯原型就是趙斗淳，他因為綁架、性侵小學女童，被判12年有期徒刑，今年12月即將服刑完畢出獄，而他居住的地方，預計加裝211支預防犯罪的監視器。

2008年12月11日，案發於韓國的京畿道安山市，當時就讀國小一年級的女童，上學途中遭56歲的趙斗淳，誘拐進教會廁所，趙強迫女童替自己口交，遭女童拒絕，趙竟惱羞成怒，先痛毆女童臉部，之後嫌女童吵，還咬了女童的臉，並勒住脖子，手段相當兇殘，最後趙將女童衣褲脫下性侵得逞，導致女童大、小腸流出，喪失性器與肛門80%的功能，終生都得掛著尿袋。

根據外媒報導，韓國法務部透露，趙斗淳曾在7月的心理諮詢時表示，「我很清楚社會上對我的罪行有怎樣的評價，我甘願接受」，同時向受害者道歉，未來會好好做人。但安山市民仍感到害怕，一位民眾說「雖然趙斗淳說自己已經悔過，但他就是一身犯罪氣質，怎能夠跟他住在同一個地方呢」？

安山市除了加裝211支監視器，保護觀察所也計畫在趙斗淳出獄後，實施一對一的電子監控、及限制喝酒等，安山市已將監控人員從原本的2人，增加到4人，趙斗淳出獄後，照片、個資等會在網路上公開5年，得佩戴可以定位的電子腳鐐7年。

(中時新聞網)