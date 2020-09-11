集結上百個潮流設計品牌的onefifteen初衣食午，11日於BELLAVITA店正式開幕；依據國際流行時尚試營運三個月，業績出乎預外的好；根據業者指出，主要是疫情影響，許多台商、二代與三代都在台灣，從微風信義移店至BELLAVITA相對提袋率大增。

成立於2013年的onefifteen初衣食午，目前除了本店大安店，還有新店BELLAVITA店之外，今年八月更於成都太古里展新店，目前太古里店規模有點小僅40坪，處於快閃性質，預計明年將有望開出200坪大店，加上蘇州誠品店，以及國際電商平台Farfetch、中國電商平台天貓等，全球六店業績除了4月稍有受疫情影響外，前八月仍有兩位數成長，尤其Farfetch更有35～40％成長，成為業績成長最大動能。

「初衣食午」秉持著具獨特性與前瞻性的眼光，精選各地不同風格設計師品牌，例如解構主義獨樹風格的Maison Margiela、中性摩登的JW Anderson、富有未來感的Marine Serre，與少女般夢幻的Cecilie Bahnsen等。男裝部分也完美體現服飾的深度及完整性，日本設計師的高階品牌Doublet、實穿與前衛兼具的Neil Barrett、拼接風格的Maison Mihara Yasuhiro、藝術感十足的Marni及結合民俗與哥德風格的日本高端設計師飾品品牌Natural Instinct，皆為時尚潮流男裝注入豐富輪廓。

為歡慶onefifteen初衣食午BELLAVITA新店開幕，焦點選品品牌Maison Margiela經典的Tabi分趾忍者靴與Reebok球鞋結合推出的話題性聯名鞋款，將於本月底全新上市，估計在大陸與台灣兩家新店挹注下，全年業績仍有望兩位數成長。

(工商 )