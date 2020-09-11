（日本丹寧品牌攜手「花蓮家扶幸福小舖」讓二手丹寧褲重新賦予新生命。圖／李麗滿）

今年以來疫情衝擊，丹寧服飾市場重洗牌，全球大牌積極轉向做穿戴式智慧丹寧，日本指標女性牛仔褲品牌SOMETHING則趁續把環保議題搬到全台時尚舞台信義區，以二手丹寧打造丹寧藝術展。

擁有41年日本職人手工破壞水洗技術的SOMETHING，首次現身信義區，快閃香堤大道做環保公益，攜手「花蓮家扶幸福小舖」讓二手丹寧褲重新賦予新生命，丹寧布料手作藝術包括巨型「丹寧仙人掌」、「丹寧野餐籃」等；同時結合女孩最愛的粉嫩蜜桃色打造蜜桃野餐空間，瞬間掀起IG、FB打卡熱潮。

SOMETHING「啾感蜜桃褲」自春夏推出一直熱銷第一，秋冬新色漂淺藍洗色層次更豐富，褲管也以手工刷破讓穿著更顯年輕，為提供女性優雅生活新選擇，更跨界聯名國民保養品品牌，聯合打造「SOMETHING x CREBORN」微醺蜜桃保濕面膜作為快閃限量禮，除了提供試穿體驗立享上衣第二5折、下身88折外，滿額3000即贈面膜套組，預計明年第三季SOMETHING將獨立開門市。

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