大陸國家主席習近平11日主持召開科學家座談會稱，中國經濟社會發展和民生改善比過去任何時候都更加需要科學技術解決方案，要狠抓創新體系建設，組建一批國家實驗室，形成中國實驗室體系；發揮高校在科研中的重要作用，推動重要領域關鍵核心技術攻關等。

大陸央視報導，習近平講話稱，要加強基礎研究，明確中國基礎研究領域方向和發展目標；加大基礎研究投入，在財政、金融和稅收等方面給予必要政策支持；同時，創造有利於基礎研究的良好科研生態，建立健全科學評價體系激勵機制。

會議指出，中國發展面臨的國內外環境發生深刻複雜變化，十四五時期及更長時期的發展對加快科技創新提出更為迫切的要求。

關鍵是要改善科技創新生態，激發創新創造活力，全面提高教育質量，加強數學、物理、化學和生物等基礎學科建設。鼓勵具備條件的高校積極設置基礎研究交叉學科相關學科專業。還要依靠改革激發科技創新活力，通過深化科技體制改革，把巨大創新潛能有效釋放出來。

(工商 )