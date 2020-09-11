不斷創下飛行體驗話題，這次星宇航空要打造偽太空旅行，10月1日至2日強勢推出「FLY TO THE MOON 星宇追月號飛行體驗」，每日三航班JX8227（兔兔機）、JX8327（嫦娥機）、JX8587（吳剛機）將帶領地球人探索月球。

豪華套裝行程攜手KLOOK送旅客到奢華營地「半島秘境」住宿賞月，商務艙獨步全球品嚐星宇航空首度公開的日本航線機上餐點「鳥喜串燒」，還有絕版星宇箱 #STARBOX最後收藏機會。星宇航空把太空俱樂部搬進候機室，打造地表最狂登月派對！9月14日上午10：00將正式於KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網ezTravel準時開賣。

星宇航空10月1日及2日航班號應景好記，JX8227（兔兔機）中午11：00起飛、JX8327（嫦娥機）下午16：00起飛、JX8587（吳剛機）晚上17：30起飛。旅客可依連假出遊規劃彈性安排搭機時段，各航班都能欣賞離開地表的絕佳美景。

星宇追月號自桃園機場起飛，JX8227（兔兔機）沿途可欣賞東海岸及花蓮縱谷壯闊景致，南向時可透過機長導覽進行高空海島巡禮，JX8327（嫦娥機）、JX8587（吳剛機）除可在空中賞月，還有機會捕捉與那國島、宮古島等島嶼風情，回程時還有百萬夜景歡迎旅客回家。

「FLY TO THE MOON 星宇追月號飛行體驗」經濟艙飛行體驗價含稅NT$5,520，繼廣受好評的七夕專機情人雅座，本次再度推出雙人套票組合，各航班商務艙各釋出4組雙人套票，經濟艙4～13排座位將規劃有20組為觀景加大雅座（雙人可享單排三人座位），還可擁有宇宙限定雙人套票尊榮禮：絕版星宇箱 #STARBOX搭配星探者輕量提袋（太空銀）、星宇特製月亮抱枕、星宇日本航線商務艙用酒：梅錦白鶴錦純米大吟釀180ml（未成年請勿飲酒、飲酒過量，有害健康）。

今年中秋節適逢四天連假，星宇聯手KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、喜鴻假期及易遊網ezTravel等五家業者，除推出豐富的機加酒選擇外，本次特別安排了討論度最高的奢華露營「半島秘境」住宿賞月，行程包裝內容將依各獨家販售業者有所不同，售價NT$19,998起，詳情請至各家業者官網查詢。

星宇追月號搭載豐富亮點，日本航線限定「星宇航空Ｘ台北鳥喜」商務艙餐點正式曝光，本次搭乘商務艙的旅客將可搶先品嚐「台北鳥喜雞串燒盛合」，還有日本航線專屬用酒「梅錦白鶴錦純米大吟釀」佐餐。

經濟艙則有「胡同燒肉」鹽蔥豬梅花丼，搭配應景甜點歡度中秋。JX8227、JX8327、JX8587所有旅客皆可獲得賞月專機搭乘證書及星探者登機禮，內含已絕版的蛋寶識別證帶、小舖熱賣款星探者旅行貼紙、星宇機上樸克牌及STARLUX標籤便利貼。另自10月4日至11月30日期間，出示本次飛行體驗「登機證」即可享胡同燒肉9折優惠（不含一成服務費，10/9～10/11期間不適用）。

除了精采的飛行體驗，星宇航空於桃園機場候機室打造快閃太空俱樂部，除有宇宙星際感場景，STARWONDERERS星探者角色也化身拍照立牌，現場還有DJ精采表演，打造最有太空感的候機室派對。

搭乘星宇追月號，機上購物更是不可錯過的行程，無論是預購或於航班上購買免稅品，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至beshopping免稅品預購網選購。另因應特別航班操作，並將不提供預選座位、貴賓室及機上WiFi服務，為了讓旅客能安心旅遊，航程中除用餐時間，旅客須全程配戴口罩。

從地表到高空，星宇航空為旅客打造最具太空感的中秋連假，無論是闔家旅遊、閨蜜、情侶連假小旅行，都能共度美好中秋佳節。

(工商 )