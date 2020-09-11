美國勞工部周五(11日)公布8 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%、年增1.3%，8月核心 CPI 月增 0.4%、年增 1.7%，均優於市場預期，加上科技股持續觸底反彈，道瓊指數周五開盤上漲79.28點、以 27,613.86點開出，隨後漲勢擴大至超過120點，特斯拉股價漲近1.5%。

截至台北時間11日下午9點35分，道瓊指數上漲120.20點或0.44%、暫報27,654.78點；標普500指數上漲8.12點或0.24%、暫報3,347.31點；那斯達克指數上漲37.09點或0.34%、暫報10,956.69點。

四大科技巨頭除Google母公司Alphabet股價走跌，其餘均小漲，特斯拉股價則勢上漲5.45美元或1.47%、暫報376.79美元。美國健身器材直播新創Peloton受惠疫情，最新一季財報優於市場預期，早盤大漲10%，科技公司甲骨文也受到不俗的財報激勵，早盤走揚4%。

ChartSmarter.com的創辦人道格拉斯·布希（Douglas Busch）給客戶的一封信提到，目前美股走勢正朝著健康方向前進歷史高位，所以難以在看到先前強漲的表現再度出現，所以上周四指數反轉的跡象成為一個關鍵點。

但在本周稍早時美股大幅修正，道瓊指數與標普500指數都較先前高點差距2%，那斯達克指數本周以來則是大跌逾3.5%，顯示科技股遭到獲利了結拋售的賣壓不低。

(中時新聞網)