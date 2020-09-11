木蘭女足聯賽12日移師新北輔仁大學足球場進行倒數第2輪賽事，下午2時將上演花蓮vs.台中藍鯨的「天王山之戰」，領先5分的花蓮只要不輸，就能提前1輪粉碎藍鯨的4連霸美夢，4度封后獨居木蘭賽史第一。

藍鯨必須打破花蓮的不敗金身，才能將差距縮小為2分，把戰線延長到19日的高雄賽場。但藍鯨門將目前青黃不接，成為花蓮登基的最佳契機。除了后冠誰屬，花蓮吳詩萍與藍鯨包欣玄目前同以17球並居射手榜首位，金靴之爭也是焦點。

新北航源FC在第12輪主場推出「木蘭比賽進場贏獎品做公益」活動，反應熱烈，吸引超過300名球迷進場觀戰，本周仍將持續舉辦，球迷們可以捐發票代替門票進場，還可以下載 #OQRTicketAPP 抽好禮。此外，上輪處女秀技驚四座的「木蘭史上最強洋將」若林美里，本周可望繼續獻藝。木蘭聯賽提供的本輪觀戰焦點如下：

高雄陽信日籍外援若林美里（右）第2戰表現令人期待。（資料照／彭善豪提供）

★桃園國際 vs. 高雄陽信

1. 桃園國際上輪慘敗給熊讚、退出A段班的競爭行列，單場痛失5球也是5月16日輸給藍鯨之後的首次，唯一的好消息是丁旗打破長達四戰、360分鐘的進球荒，本戰能否延續火力將會是爭勝關鍵。

2. 高雄陽信上周雖然敗給藍鯨苦吞3連敗，但0比4落後時仍奮戰不懈，也是本季首次單戰攻進兩球，「最強洋將」若林美里的效應顯而易見，本輪將再出發、重新整隊爭取積分。

3. 本季後段最吸睛的兩大洋將桃園國際溥奕、高雄陽信若林美里將在場上正面交鋒，到底是為泰國隊攻進75球的世界盃國腳比較厲害？還是生涯撫子聯賽出賽超過150場、勇奪2017年聯賽盃冠軍的東瀛姑娘比較行呢？

台中藍鯨包欣玄（左）保有連7場進球的木蘭聯賽紀錄。（資料照／中華足協提供）

★台中藍鯨 vs. 花蓮

1. 絕對的終極一戰：倒數第二輪，台中藍鯨落後花蓮5分，本戰藍鯨唯有獲勝才能保住爭冠希望，若平手或輸球、則由花蓮拿下2020年台灣木蘭足球聯賽冠軍。

2. 雙方2019年對戰成績（含總冠軍戰），藍鯨以4勝1和、進12球失6球占有絕對優勢；今年卻變成花蓮2戰全勝、進8球失4球掌控局面。

3. 花蓮目前11勝、35分、46進球均為隊史紀錄，將有機會追平2019年藍鯨的全年例行賽13勝與不敗紀錄，本輪為最關鍵一役。

4. 藍鯨隊史進球已來到246球，最後兩戰將可能繼花蓮（256球）之後，成為木蘭史上第2支突破團隊250進球的勁旅。

5. 進球紀錄大戰:花蓮吳詩萍與藍鯨包欣玄目前攻進17球，兩人不僅金靴爭奪激烈、更逼近李綉琴的單季19球木蘭紀錄；其中吳詩萍已連6戰進球、將在本輪挑戰包欣玄的連7戰進球聯賽紀錄；此外，李綉琴本季已進9球，若能再有所斬獲，將成為木蘭史上第一位連3季進球兩位數的好手。

台北熊讚前鋒蘇芯芸對上以母校輔大為班底的新北航源。（資料照／中華足協提供）

★新北航源FC vs. 臺北熊讚

1. 航源已連兩輪、222分鐘沒有進球，近期對上熊讚3連敗且沒有任何進球，本輪能否獲勝，陳英惠、劉憶芳、陳巧倚等好手能否破門至為關鍵。

2. 熊讚上周火力全開戰勝國際，不僅終結了2連敗、5不連不勝的窘況，單場5進球也是本季最高紀錄，此外還是本季林雅涵、蘇芯芸、林欣卉等三大射腳首次同場進球，本周能否獲勝端看火力能否持續。

3. 就讀輔大、且拿下今年大專聯賽銀靴的熊讚蘇芯芸，在本季首場雙北德比中梅開二度，本輪她將在最熟悉的輔大足球場對上母校隊友為主體的航源，表現令人期待。

(中時 )