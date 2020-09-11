大陸科研團隊近日透露光量子計算機出現大躍進，光量子計算效能超過谷歌（Google）100萬倍。該消息是中國科學院院士潘建偉在9月5日宣稱，「就在上個星期，我們剛剛完成了對50個光子的玻色取樣，相比谷歌的『量子優越性』大概可以快100萬倍。」

據《多維》報導，潘建偉長期從事量子光學、量子資訊和量子力學基礎問題檢驗等方面的研究工作，是該領域有國際影響的學者。此前，潘建偉團隊成員朱曉波教授也曾表示，科研團隊2020年內將實現60位元量子計算系統。

「量子霸權」長期以來被用於描述量子計算機發展的關鍵節點，指量子計算機能解決傳統計算機無法解決的複雜難題，也就是展現量子優越性。2019年谷歌一份內部研究報告表示，谷歌研究人員架設出53量子位的量子計算機，並以「懸鈴木」為代號。按報告所指，即使是現存最先進的傳統超級計算機「Summit」，對量子電路的一個例項取樣100萬次，亦需時1萬年處理，但「懸鈴木」僅需200秒便完成運算。

目前，除谷歌外，國際商業機器(IBM)、英特爾（Intel）等不同企業均在研發量子計算機。

(中時新聞網)