丁允恭前女友陳情信內容被媒體曝光。(擷取自TVBS新聞大白話影片畫面)

前總統府發言人丁允恭近日遭踢爆「渣男」行徑，除了前後劈腿4女，還在高雄市府任內把新聞局長辦公室當炮房，甚至逼女方多次墮胎。據了解，Y女最後被丁逼到走投無路，其男友寫信拜託時任高雄市長陳菊處理，而陳情信的內容，也在10日TVBS播出的《新聞大白話》中曝光。

TVBS政論節目《新聞大白話》昨(10日)曝光Y女的陳情信內容，據悉這封信是Y女的男友在2017年時透過曾任民進黨主席的一位大老將信給陳菊，內容中指出他們受到丁允恭的騷擾，不知道要怎麼辦，只能求助陳菊幫忙。

他們在陳情信開頭指出，他們遇到一個難題，並向陳菊表示，這個問題只有她能幫忙，因為騷擾他們的人就是時任高雄市新聞局長丁允恭。

接著，他們在陳情信中提到，雖然Y女和丁已經分手，但丁允恭卻仍不斷透過不同的手段打壓，面對丁允恭的權勢，他們不知道該怎們辦，只能選擇向陳菊求助。同時，因擔心遭到丁允恭報復，所以他們希望陳菊能夠制止丁允恭的行為，「求大市長幫忙，讓我們有一條生路好走」。

對此，陳菊則回應說，「沒有接到任何陳情」，並強調作為公眾人物，道德要求應該是最基本，身為她團隊成員不需要提醒這點，若她知道丁允恭的行徑，早就早就要丁允恭離開團隊，她還表示這件案子該怎麼辦就怎麼辦，不會包庇。

(中時新聞網)