針對大陸央視稱前立法院王金平參加海峽論壇是去「求和」的說法，國民黨主席江啟臣今天嚴正表示，完全無法接受，無疑的，這抹煞了追求和平的努力，更汙衊了為之奉獻的仁人志士，呼籲大陸相關單位進行妥適處理，相關當事人應公開向王金平與國民黨道歉。他強調，此行不會逾越任何在野份際，任何涉及公權力的事項，都會遵循民主賦權的原則。

江啟臣在臉書說，海峽論壇過去已經舉辦11屆，屬於例行性會議，國民黨這次依過去慣例參加，希望海峽兩岸能夠持續有溝通管道，維繫和平穩定的互動關係，並增進兩岸民眾的福祉，這絕不能簡化成「求和」，更不是「卑躬屈膝」。

江啟臣強調，我們的目標在於伸張中華民國的民主、自由與繁榮，一切以兩岸蒼生為念，期待能實事求是的解決兩岸互動往來中所產生的各種實際問題。然而，兩岸之間的互動，若無法維持對等尊嚴的基本原則，大陸當局若在這起事件上無法給予同等的處理，兩岸交流將難以為繼。

江啟臣指出，「護台灣，保民主，拚未來」是這次國民黨全代會揭櫫的理念，也是國民黨革新蛻變的起點，作為中華民國的開國政黨，國民黨的核心理念與價值在於捍衛中華民國的民主、自由與繁榮。但台灣如果沒有維持民主的基本實力，海峽兩岸如果沒有和平穩定的互動關係，台灣人民的民主自由繁榮就會受到威脅。

江啟臣說，為了解決台灣人民在兩岸互動往來過程中所產生的實際問題，即使未執政，也必須為保障中華民國的民主和平繁榮做出努力與貢獻。當然，「我們不會逾越任何在野份際，任何涉及公權力的事項，都會遵循民主賦權的原則」。

江啟臣表示，國民黨之所以願意與會，是著眼於當前兩岸與國際關係的險峻，希望能扮演和平的穩定力量。最近8月份，蔡英文總統憂心會擦槍走火；大陸鷹派官媒放軟要求各方不開第一槍；美國在台協會前處長包道格認為台海最可能突發危機。這種種徵兆都表明，這是迫在眉睫的國安危機，不由得我們不關注。

「不知彼不知己，每戰必殆」，江啟臣說，面對險峻的國安危機，除了執政黨暴虎馮河、持續激化兩岸對立之外，作為在野黨，我們可以理智的提供人民不同的選擇，避免不必要的生靈塗炭。

江啟臣認為，我們寄望能在海峽論壇裡向大陸傳遞台灣人民的民心所向，包括不樂見中共在台海的頻繁的軍事行動，從而減少雙方的誤解，維持和平穩定的基礎，以避免擦槍走火的可能，來化解當前的兩岸危機，而想要追求這個目的，擔任立法院長17年，熟捻台灣民情、憂心中華民國未來與兩岸和平的前立法院長王金平，是不二人選。

話鋒一轉，江啟臣批評，然而，大陸央視頻卻用貶抑性的方式，將追求和平的努力描述為卑躬屈膝的求和，這是我們絕不能容許的。

最後，江啟臣重申，我們不求戰，但也仍然堅守原則；我們追求和平，但也絕不卑躬屈膝。我們永遠捍衛中華民國，過去如此，現在如此，未來如此。畢竟，追求和平的一切努力，中華民國的國家尊嚴，與兩岸對等尊嚴的互動模式，絕對不容踐踏。

(中時 )