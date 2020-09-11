國際知名測報告公司Speedtest IntelligenceR 近期公布2020年第2季台灣電信業者行動網速及效能報告，中華電信拿下台灣速度最快的電信公司寶座，台灣整體行動下載速度則在全球排名第18名。

Speedtest IntelligenceR指出，在過去的一年裡，台灣的行動效能大幅改善，在2019年第2季，行動平均下載速度達到42.81Mbps，而在2020年第2季則增加9.8％，達到46.99Mbps。另外，根據全球網速排行榜的資料顯示，在2020年7月，台灣的行動下載速度排名為全球第18名。

另外，各電信公司的行動效能比較發現，中華電信是2020年第2季台灣地區速度最快的電信商，速度評分為53.98。在中華電信之後，遠傳電信和台灣大哥大分居二、三名，台灣之星排名第四，速度評分為31.68，亞太電信速度評分為19.85，排名第五。

在2020年第2季，中華電信同時也獲得最高的消費者信心評等。中華電信是評等最高的供應商，遠傳電信緊跟在後，獲得3.1顆星的評等，台灣大哥大、台灣之星以及亞太電信儘管在速度評分數差異極大，但都獲得2.7顆星的評分。

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