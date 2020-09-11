新冠肺炎疫情全球肆虐，近期國內確診人數仍在新增當中，國外商務人士無法來台，加上開學季及農曆七月，旅店業者頓時生意銳減，社團法人中華職訓教育創新發展學會（AVEC）繼上個月和桃園市觀旅局合力拉抬觀光休旅產業後，今日選擇在台北喜來登大飯店舉辦「振興國旅3.0：小資旅遊自由行旅遊產業交流媒合會」。

本次活動由台北市觀光傳播局擔任指導單位，AVEC為主辦單位，現場出席人數超過600餘人，參加對象包含上百家的旅行社、飯店、導遊領隊業者，以及企業及一般社會大眾，除有效帶動當天訂房及宴會消費外，全馬來西亞最大規模的酒店集團YTL更現場連線感謝AVEC在這段期間對於該集團的支持，而此次活動更成功媒合串連旅行社與國內自由行的客群市場，打造全新觀光產業商業模式。

AVEC理事長薛煒立表示，繼8月份桃園辦理小資國旅自由行培訓課程後，接收到許多飯店及旅行社業者電話，與其交流後，覺得台灣觀光產業急需援助，生為台灣一份子，有機會在這塊土地出一己之力十分有意義，於是開始整合企業、個人會員、旅行社、飯店，不到一個月的籌備時間，花了許多時間在傾聽、學習、了解觀光產業的痛點，再透過與國際集團酒店合作的資源，結合悠遊卡公司推出的悠遊付電子支付，整合一套新的共贏商業模式。

中華民國旅行業品質保障協會副理事長呂中豪表示：適逢新冠肺炎疫情期間尚未能開放國際邊境，國內旅遊成為國人出外旅遊的首選，自由行剛到的國內旅遊市場向來與旅行社業者比較無直接關係，旅行社業者門期待轉型的契機點，AVEC學會內的成員和領導團隊非常年輕有活力，立下新一代年輕人的旅遊新典範。

台北喜來登總經理盛緒平表示：在觀光市場供過於求的狀態下，能夠實際導入客人到飯店來的通路真的不多，能夠像AVEC這樣具有實際號召力、不以營利為目的，協助產業擴展商機的單位實在非常難得。期望未來合作能持續擴大， 讓所有的觀光飯店皆可受惠、共度難關， 也希望在疫情結束後導入更多國際客人進到台灣。

台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示：AVEC他們的創新服務模式可以提供旅客旅行業者旅館業者三贏的局面。除了業者能夠增加好的觀光商品，消費者有更多的選擇可以獲得品質優良價格實惠的服務，旅館業者能夠實質得到大量的訂單提高住房率，期待能夠為台灣的觀光創新做出巨大的貢獻。

(工商 )