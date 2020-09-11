在甲骨文積極拓展雲端業務之際，新冠肺炎疫情又加速企業擁抱雲端，帶動該公司上季（6至8月）業績優於預期。甲骨文同時表示，連鎖速食龍頭麥當勞成為公司最新的雲端客戶之一。

甲骨文執行長凱茲（Safra Catz）在分析師會議表示，與雲端業務相關的事情進展相當順利，而且規模越來越大。

甲骨文10日表示，麥當勞、零售商艾伯森（Albertsons）、醫療保險公司Humana和軟體公司Xactly，擬將部分系統移至甲骨文的雲端運算平台。

甲骨文指出，麥當勞擬將北美財務系統移至甲骨文雲端，艾伯森和Humana決定將部分應用程式移至公司的平台，Xactly計劃將旗艦產品遷至甲骨文的雲端系統。

甲骨文10日美股盤後公布2021會度年度第一季（6至8月）業績，拜雲端業務暢旺所賜，該季營收年增2％至93.7億美元，每股盈餘72美分，優於分析師預估的91.7億美元與67美分。

凱茲預估本季（9至11月）營收將年增1％至3％，調整後每股盈餘將介於98美分至1.02美元之間，略優於市場預期。

凱茲信心滿滿的表示，新冠肺炎疫情結束後，相信甲骨文的營收將持續加速上揚。

甲骨文跨足雲端領域的起步較晚，後來才直起直追。隨著越來越多企業採用雲端服務，縮減硬體支出，甲骨文開始順應市場趨勢，加速拓展雲端業務。

新冠肺炎疫情促使許多企業倚重雲端服務，帶動亞馬遜和微軟等大型雲端服務業者業績亮眼，業務建立在雲端的Salesforce與Zoom相繼上修財測。疫情期間視訊會議軟體Zoom用戶激增，該公司4月成為甲骨文的雲端客戶。

(工商 )