新冠肺炎流行期間在家健身需求揚升，帶動健身器材公司Peloton Interactive的高端健身腳踏車與跑步機大賣，該公司10日呈報首次季度獲利，並發布亮眼的財測。

2020年迄今，Peloton股價累計狂飆逾211％。

根據Peloton公布，2020會計年度第四季（4至6月）轉虧為盈，淨利達8,910萬美元，每股盈餘27美分，大幅優於市場預估的10美分，並扭轉前一年同期淨損4,740萬美元和每股虧損2.07美元頹勢。

Peloton 4至6月的營收達6.07億美元，較前一年同期的2.23億美元激增172％，輕鬆超越市場預估的5.83億美元。

Peloton表示，截至會計年度第四季止，參加月費39美元的雲端健身課程用戶約110萬人，年增113％，相較於3月底止的88.61萬人。消費者支付39美元月費便可將健身課程連接至Peloton的器材，支付12.99美元月費可在手機或平板電腦觀看課程。

展望未來，Peloton預估本季（7至9月）營收將在7.2億至7.3億美元之間，年增幅約218％，大幅優於分析師預估的5.06億美元。

Peloton預測2021會計年度（至2021年6月止）的營收將介於35億至36.5億美元，年增96％，遠遠超越市場預估的27億美元。該公司預期2021年度支付39美元月費的用戶可望增加近一倍，至205萬至210萬人。

Peloton的健身器材在疫情期間熱賣，讓供應鏈承受壓力。該公司在致股東函寫道，近期確診人數攀升造成健身器材供需「持續失衡」，2020年底前美國市場仍可能無法回復正常。

不過Peloton也表示將加緊生產，縮短等待時間。該公司執行長佛利（John Foley）表示，公司將會持續多年投資供應鏈，以跟上市場需求的腳步。

(工商 )