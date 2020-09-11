（前排左起德翔海運總經理涂鴻麟、董事長陳德勝、資深副總黃仁傑與仲介商訊昌公司董事長張順吉及德翔高階主管在簽約典禮上合影。圖／德翔提供）

德翔海運為持續增加自有船舶比例，向中國大陸中船黃埔文冲船廠下單訂造兩艘1,900箱（20呎櫃）貨櫃船外加兩艘選擇權，每艘造價約2,280萬美元，前兩艘船預定分別於2022年第3季與第4季交付。

簽約儀式11日在德翔海運台北總部以及中船黃埔文冲船廠舉行，並由德翔海運董事長陳德勝、 中船黃埔文冲船廠董事長盛紀綱、中船貿易副總經理吳愛軍代表舉辦視訊簽約儀式。

此次德翔海運向中船黃埔文冲船廠下單建造的1,900箱級全貨櫃輪全都加裝脫硫塔，此船型符合國際船舶法規最新規範並具有節能、環保、低油耗、特別加強甲板承重能力、優異裝載性能等高規格設計，特別適合德翔亞洲區域航線的經營。

德翔海運目前經營的航線已達56條，營運44艘船舶，總運力為98,000箱。自有船艘數14艘，其中8條自有船已經加裝脫硫塔，預計明年2月底會再增加2艘船完成加裝脫硫塔，屆時將共有10艘船加裝脫硫塔。

德翔海運目前自有船比例已達34％，明年還有兩艘2,700箱新船交船，未來自有船數比例將朝50％邁進。

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