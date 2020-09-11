中信銀響應國發會雙語政策發展藍圖，力拼雙語分行建置。中信銀行董事長利明献11日表示，中信銀行致力將良好的雙語金融體驗，從實體服務據點延伸至數位通路，提供全通路的雙語服務，預計2020年底達到每家分行皆設置雙語叫號機與雙語表單，同時注重培養同仁的外語能力，除了英語、日語，更提供東南亞語系學習課程，學習管道包含團體、線上與一對一培訓課程，並將語言成績列入特定職位條件。

金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、金管會副主委邱淑貞、金管會銀行局局長莊琇媛、金管會國際業務處處長賴銘賢與金管會銀行局主任秘書童政彰11日前往視察中國信託銀行首家雙語示範分行—市府分行。

利明献指出，配合友善雙語政策，中信銀行市府分行建置完整的雙語標示，如叫號機、匯利率顯示看板、作業表單等皆以中英文顯示，近6成櫃檯服務人員皆能以英語提供金融服務。同時市府分行也蒐集外籍人士服務經驗，擴增第一線人員英語應對能力，並轉換為中信銀行國內152家分行日常演練項目，藉此全面提升櫃檯人員英語能力，將雙語金融服務延伸至全臺各分行。

除此之外，中信銀行網路銀行與行動銀行提供友善英文介面，包含轉帳、換匯、資產查詢等功能，根據中信銀行內部統計，外籍人士每個月登入行動銀行人次逾12,000次，平均每人每月登入次數高達9次。中信銀行提供全臺逾6,300臺中英文ATM服務，若客戶使用外國信用卡與金融卡，更有12國語言供客戶選擇，基隆港與高雄港另設置臺外幣兌換機，提供新臺幣與美元、日圓、人民幣間雙向兌換，強化外籍人士金融服務體驗。

為培養員工外語能力，中信銀行除了將語言成績列入特定職位條件，也提供外語學習補助、等值現金學習獎勵與遊戲化學習管道。在學習資源上，提供外派主管當地語言培訓課程、總行設置語言學習空間、駐點外師英語諮詢服務等，提供同仁多元語言學習方式。

中信銀行配合金管會建構友善雙語金融環境，自2020年7月1日起，由市府分行（臺北市）、市政分行（臺中市）與博愛分行（高雄市）擔任北、中、南三地的雙語示範分行，未來中信銀行將繼續結合實體與數位服務，提供外籍人士全通路的雙語金融體驗。

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