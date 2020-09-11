許多藥局通路商昨天、今天陸續受理民眾辦理口罩退貨，初步只能換貨，或留下聯絡方式等候通知。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

豪品公司負責人夫婦下午在公司官網發道歉聲明。（摘自官網／謝瓊雲彰化傳真）

豪品公司官網貼出的退貨公告，在消保官要求下大幅放寬退貨限制。（摘自官網／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣口罩國家隊豪品國際，進口陸製非醫用口罩，以自家外盒包裝冒充台灣製醫用口罩販售，公司實際負責人呂錫賓10凌晨以200萬元交保後持續神隱，面對如何退換貨，彰化縣消保官林秀蓮11日主動上門稽查，要求「從寬認定」；豪品公司官網隨即更新退貨公告，並在下午再貼出負責人夫妻的聯合道歉聲明，強調會儘速完成回收及消費者辦理退貨等事宜，以示負責。

豪品公司董事長登記為梁淑鳳，為實際負責人呂錫賓妻子，夫妻兩在公司官網發出道歉聲明，「茲就台灣彰化地方檢察署發布有關查獲本公司以非醫療用3D立體口罩及平面活性碳口罩冒充醫療用口罩對外販售事件，所引發危害防疫及消費者權益侵害等疑義，在此本公司向社會大眾及長期支持本公司產品的消費者致上最大的歉意！」

內文又說，「為示負責，本公司會儘速完成回收及消費者辦理退貨等事宜，本公司再次向社會大眾及消費者表示道歉，願以最大誠意解決問題，並深刻反省，再次致上十二萬分的歉意」，文末還有負責人呂錫賓與其妻梁淑鳳的署名與公司大小印。

豪品旗下「埃恩居」、「三花」等品牌醫用口罩傳出混入陸製口罩冒充，已流入市面至少賣出200萬片後，許多消費者紛紛主動到賣場和藥局通路要求退換，不少連鎖社區藥局也主動公告進行回收，但多數民眾辦理退貨後，只能選擇現場換貨，或留下聯絡方式等候藥局另行通知，究竟是以盒或以片數計算，尚無定論。

但豪品官網三度更新退貨辦法公告，針對「H559活性碳醫用口罩」、「H5707兒童3D醫院口罩」及「H5738成人3D醫院口罩」3款問題口罩，原本備註「不足盒者以整盒計算」，改成「不足盒者以片數計算」；原本需攜帶購買證明連同口罩，至原購買處辦理退貨，今日已修正成只需購買證明、或是口罩、或是包裝盒3者中的任一項做為佐證即可辦理。

林秀蓮強調，多數民眾買口罩後不會留下憑證，且許多口罩早已戴過使用完，為了保障消費者退貨權益，一早主動前往豪品稽查，並要求業者放寬退貨標準，因此豪品才會在官網3度更新公告。多數下游藥局通路都開始受理民眾退或，後續會持續追蹤退貨數量。

(中時 )