衛福部長陳時中今天晚上上電視政論節目接受主持人周玉蔻的專訪，談到秋冬疫情即將來臨，台灣面臨還沒有疫苗，如何預防下一波威脅？陳時中表示，台灣有等疫苗的本錢。

陳時中表示，現在近兩週每天都有零星一個到兩個境外移入個案，代表國外的疫情相對是嚴重的，昨天全世界也破紀錄一天有三十萬確診數字，國外是很高的數字，北美有下降，但印度中南美都持續升，所以台灣居家檢疫要繼續確實做好。

疫苗部分，陳時中表示，對台灣來說有利的一面也有不利的一面，台灣疫情相對穩定，所以打疫苗的需求沒有那麼急迫，有利的地方在於沒有那麼急，所以有觀察的時間，這是好的。他指出，疫苗過去研發都要十年，現在要趕在一年內做出來，所以大家一定會評估打疫苗在這樣情況下打還是不打比較好，台灣有等的本錢。

陳時中表示，現在本土已經150天沒有病例，社區很安全，但沒辦法估計可以等多久，不過也不代表非要等久不可，「疫苗有效，我們就會早一點打。」

至於冬天的超前部署，陳時中表示，病毒天氣冷時趨向於活躍，這是以往病毒感染的印象，且南半球冬季也沒有特別爆發的情況，提高警覺，扎實把防疫做好就可以。

(中時新聞網)